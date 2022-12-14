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Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, - Кулеба

Голова МЗС наголосив, що Україна намагається завершити війну якомога швидше.

Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому 2023 року.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Українська правда".

"Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, можливо, буде відновлена десь наприкінці січня-лютого – але це те, що вони намагаються зробити і чому ми намагаємося запобігти", - сказав міністр.

"Тобто я не кажу, що це точно відбудеться. Але в найкращому випадку, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні – вони однозначно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну", - додав Кулеба.

Голова МЗС запевнив, що Україна робить все, щоб зірвати ці плани. Він також сказав, що Україна намагається завершити війну якомога швидше – але не відомо, коли вона закінчиться, "хоча було б чудово, аби це сталося влітку наступного року".

Нагадаємо, раніше Кулеба також наголосив, що дипломатичне завершення війни базуватиметься на виході Росії зі всієї території України станом на 2013 рік.

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