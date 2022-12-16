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В Україну доставили першу партію аварійно-ремонтного обладнання від США

Воно допоможе відновити енергетичну інфраструктуру після нападів Росії.

В Україну доставили першу партію аварійно-ремонтного обладнання від США
Фото: EPA/UPG

В Україну прибула перша партія аварійно-ремонтного обладнання від США.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, це обладнання має допомогти "відновити енергетичну інфраструктуру після мерзенних нападів Росії, які тривають, щоб завдати страждань цивільному населенню".

Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила роботу української ППО на тлі "тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці". 

"Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", - йдеться в дописі Брінк у Twitter.

Нагадаємо, за попередніми даними, вранці 16 грудня з районів Каспійського та Чорного морів Росія випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П). 60 цілей вдалося збити.

Тільки по Запоріжжі та району рашисти випустили 21 ракету.

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