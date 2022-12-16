В Україну доставили першу партію аварійно-ремонтного обладнання від США

Воно допоможе відновити енергетичну інфраструктуру після нападів Росії.

В Україну прибула перша партія аварійно-ремонтного обладнання від США.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, це обладнання має допомогти "відновити енергетичну інфраструктуру після мерзенних нападів Росії, які тривають, щоб завдати страждань цивільному населенню".

Our first shipment of emergency repair equipment arrived in Ukraine to help restore energy infrastructure after Russia’s vile, ongoing attacks intended to inflict suffering on civilians. Thanks to partners: @ENERGY National Labs, industry, utilities, and the Ukrainian government. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 16, 2022

Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила роботу української ППО на тлі "тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці".

"Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", - йдеться в дописі Брінк у Twitter.

Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 16, 2022

Нагадаємо, за попередніми даними, вранці 16 грудня з районів Каспійського та Чорного морів Росія випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П). 60 цілей вдалося збити.

Тільки по Запоріжжі та району рашисти випустили 21 ракету.