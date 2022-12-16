Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)

За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв.

Під час масованої ракетної атаки зранку 16 грудня росіяни завдали по Запоріжжю 21 ракетний удар.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолі Куртєв.

"Сьогодні зранку підступний ворог атакував Запоріжжя. Буквально за півгодини кляті рашисти випустили по Запоріжжю та Запорізькому району 21 ракету! У результаті атаки в деяких районах міста зникло світло. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв, люди не постраждали", - написав він у Telegram.

На цей час в місті вже відновлюється електропостачання.

"Але ми маємо пам’ятати про навантаження на енергосистему та продовжувати заощаджувати електроенергію. Не забувайте і про те, що в разі довготривалих відключень електроенергії ви можете прийти до найближчого до вас Пункту Незламності та зарядити там свої гаджети і зігрітися", - зазначив Куртєв.

Він подякував за вправну роботу нашим Силам протиповітряної оборони.

"Завдяки їм далеко не всі ракети, випущені по Запоріжжю, сьогодні долетіли до своїх цілей. Як би рашисти не намагалися нас залякати, як би вони не хотіли залишити нас без світла та тепла, ми все одно тримаємо стрій і продовжуємо жити і працювати", - додав секретар міськради.

Раніше очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про завдання близько 15 ракетних ударів по регіону.

"Наразі відомо про півтора десятка прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - написав він у телеграмі.

За його словами, працюють всі відповідні служби.

Також Старух закликав громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки у низці регіонів спрацювала ППО. Попри це є влучання у Харкові, у трьох районах Києва та у Кривому Розі.