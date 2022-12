Маск почав блокувати акаунти журналістів у Twitter

Twitter призупинив облікові записи понад півдюжини журналістів із CNN, New York Times, The Washington Post та інших видань у четвер увечері, оскільки власник компанії Ілон Маск звинуватив репортерів у публікації «по суті координат вбивства» для нього та його родини, повідомляє The Washington Post. Виданню не вдалося знайти доказів того, що хтось із репортерів це зробив.

Призупинення відбулося без попередження чи пояснень з боку Twitter. Вони відбулися через день після того, як Twitter змінив свою політику щодо поширення «інформації про місцезнаходження в реальному часі» та призупинив дію облікового запису @ElonJet, який використовував загальнодоступні дані польотів, щоб повідомляти про місцезнаходження приватного літака Маска.

Багато журналістів, заблокованих у четвер, у тому числі IT-репортер Washington Post Дрю Харвелл, висвітлювали цю зміну правил, а також заяви Маска про те, що він і його сім’я опинилися під загрозою через передачу даних про місцезнаходження.

Крім того, під удар потрапили облікові записи Доні О'Саллівана з CNN, Райана Мака з The New York Times та інших журналістів, які висвітлювали діяльність Маска в останні тижні.

Також було заблоковано акаунт незалежного журналіста Аарона Рупара.

Маск написав у Twitter пізно ввечері в четвер, що блокування триватиме тиждень, хоча кілька репортерів були поінформовані в Twitter, що їх заборонили назавжди. Пізніше того ж вечора він провів опитування у Twitter про те, коли йому слід відновити облікові записи, але перезапустив його після того, як багато респондентів сказали, що він повинен зробити це негайно.

Маск також повторив свої безпідставні звинувачення в тому, що журналісти розкрили особисту інформацію про його сім'ю.

«Вони опублікували моє точне місцезнаходження в реальному часі, фактично координати вбивства», — написав він в іншому твіті.

Наприкінці жовтня Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів і швидко скасував політику попереднього керівництва проти ненависті та дезінформації. Він пішов на відновлення колишнього президента Дональда Трампа та інших облікових записів, призупинених під попереднім керівництвом, заявивши, що новою політикою Twitter є «свобода слова, але не свобода доступу».

Нагадаємо, на початку грудня новий власник Twitter Ілон Маск розкрив частину документів, які були в архівах соцмережі, у зв'язку зі скандалом щодо ноутбука, який, ймовірно, належав сину президента США Хантеру Байдену. З файлів зрозуміло, що адміністрація мережі виконувала вимоги політиків щодо видалення невигідних публікацій.