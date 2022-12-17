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У Харкові відновили роботу метро

Напередодні влада міста повідомляла про колосальні інфраструктурні руйнування.

У Харкові відновили роботу метро
Фото: Facebook/Харківська міська рада

У Харкові відновили роботу метрополітену.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

"Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці мерії.

Перед цим у міськраді попередили про тимчасове призупинення метро.

Нагадаємо, вчора міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про колосальні інфраструктурні руйнування через ракетну атаку.

Сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що роботу столичного метрополітену відновили о 7.30.

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