Росія вдарила по Одещині ракетами "Онікс"

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Зранку 17 грудня російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За інформацією військових, рашисти випустили дві ракети типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Обидві цілі окупантів вдалося знищити силам української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за минулу добу кількість випущених Росією ракет зросла до 98 одиниць, кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню становить 65.

16 грудня, росіяни завдали 79 ударів по Білопільській, Есманській, Миколаївській, Середино-Будській та Хотінській громадах Сумської області.