Садовий розповів про львівську ялинку

Цього року у Львові встановлять новорічну ялинку, яку подарувало місцеве підприємство.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях”, - зазначив Садовий.

Він наголосив, що коли міська влада думала, чи ставити цього року ялинку, то радились в першу чергу з військовими та психологами.

Садовий розповів, що ялинка росте на теплотрасі і її коріння почали нищити мережі. Місто не витратило коштів на її встановлення, все робиться виключно силами комунальників.

Мер Льова додав, що ілюмінацію використають з минулих років, вона світитиме 5 годин на день з 17:00 до 22:00. Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип‘ятіння чайника. При цьому, якщо не буде електрики в центрі міста, ялинка теж не світитиме.

Очікується, що ялинка стоятиме близько місяця, але традиційного ярмарку не буде.

Нагадаємо, у центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.