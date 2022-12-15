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Уночі російські хакери намагалися атакувати сайт "Львівобленерго"

Атаку відбито, однак сайт та інші сервіси компанії можуть працювати з певною затримкою.

Уночі російські хакери намагалися атакувати сайт "Львівобленерго"
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

У четвер вночі, 15 грудня, російські хакери атакували сайт та інші інтернет-ресурси "Львівобленерго", однак фахівцям компанії спільно зі Службою безпеки вдалося відбити атаку.

Про це повідомляє пресслужба "Львівобленерго".

"Сьогодні вночі хакери, які на службі в російських окупантів, атакували сайт та інші ІТ-ресурси «Львівобленерго». Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку", – йдеться в повідомленні.

На цей час вжиті додаткові заходи захисту ІТ-інфраструктури, тому сайт обленерго  та інші сервіси компанії можуть працювати з певною затримкою.

Нагадаємо, вчора також повідомлялося, що з російських ІР-адрес атакували сайт Тернопільської міської ради. Роботу порталу було відновлено. 

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