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​У Маріуполі сотні людей годинами в чергах чекають на теплу їжу, – Андрющенко

Ще рік тому ніхто з цих людей уявити не міг, що таке можливо.

​У Маріуполі сотні людей годинами в чергах чекають на теплу їжу, – Андрющенко
Маріуполь
Фото: Міська рада Маріуполя

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі жителі годинами стоять у чергах за їжею.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко.

"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага – черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити не міг, що таке можливо. Холодомор триває", – написав він.

Андрющенко також опублікував фото з міста.

Фото: Маріупольська міськрада

Фото: Маріупольська міськрада

Фото: Маріупольська міськрада

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Маріуполі почалася епідемія грипу. Лікарні переповнені, а смертність невпинно зростає. При цьому будинки стоять без обігріву.

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