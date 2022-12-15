Ще рік тому ніхто з цих людей уявити не міг, що таке можливо.

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі жителі годинами стоять у чергах за їжею.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко.

"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага – черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити не міг, що таке можливо. Холодомор триває", – написав він.

Андрющенко також опублікував фото з міста.

Фото: Маріупольська міськрада

Фото: Маріупольська міськрада

Фото: Маріупольська міськрада

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Маріуполі почалася епідемія грипу. Лікарні переповнені, а смертність невпинно зростає. При цьому будинки стоять без обігріву.