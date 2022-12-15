У Харківській області ворожими обстрілами поранено жінку і пошкоджено інфраструктурний обʼєкт

Крім того, горіла адміністративна будівля.

Російська армія продовжує інтенсивні удари на Купʼянському напрямку. Протягом минулої доби ворог бив по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані, повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 23.45 год у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає", – повідомив він.

Синєгубов додав, що гуманітарне розмінування області триває, піротехніки знищили за середу 280 вибухонебезпечних предметів.

Мирні люди зазнавали поранень від російських обстрілів у Кішварівці і раніше. 31 жовтня медики госпіталізували у важкому стані жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу.