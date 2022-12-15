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У Бердянську підірвали підстанцію, яка живила казарми окупантів

Окупанти наступного дня збільшили кількість перевірок.

У Бердянську підірвали підстанцію, яка живила казарми окупантів

У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Вибух пролунав о 19:30 13 грудня. 

“Невідомі за допомою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти на наступний день збільшили кількість перевірок, але пошуки виявилися безрезультативними.

У ЦНС зауважили, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими. 

“Водночас ми закликаємо не підготовлених людей не наражатись на небезпеку та за можливості покинути тимчасово окуповані території”, – додали у Центрі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють контрдиверсійні заходи, аби знайти партизанів.

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