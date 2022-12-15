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У “Дії” з’явилися нові послуги для переселенців

Послуга доступна українцям, які мають довідку ВПО у застосунку.

У “Дії” з’явилися нові послуги для переселенців
Фото: Мінцифри

У застосунку «Дія» внутрішні переселенці можуть змінити місце реєстрації та скасувати статус ВПО.

Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Раніше, щоб скористатися цими послугами, необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. 

Послуга доступна українцям, які мають довідку ВПО у застосунку «Дія».

Як змінити адресу реєстрації ВПО в «Дії»:

  • натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку,
  • оберіть «Змінити адресу фактичного проживання»,
  • перегляньте опис послуги й натисніть «Почати»,
  • вкажіть адресу свого поточного місця перебування,
  • підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації (необхідно фізично перебувати на місці розташування свого тимчасового прихистку),
  • надішліть заяву на розгляд.

Як знятися з обліку ВПО в «Дії»:

  • натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку,
  • оберіть «Скасувати статус ВПО»,
  • перегляньте опис послуги й натисніть «Почати»,
  • надішліть заяву на розгляд.

Заява має бути опрацьована протягом 15 хвилин, ви отримаєте сповіщення про її опрацювання.

Додамо, у застосунку «Дія» також можна отримати довідку ВПО й оформити соціальні виплати.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» оновили COVID-сертифікати. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.

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