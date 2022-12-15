У “Дії” з’явилися нові послуги для переселенців

Послуга доступна українцям, які мають довідку ВПО у застосунку.

У застосунку «Дія» внутрішні переселенці можуть змінити місце реєстрації та скасувати статус ВПО.

Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Раніше, щоб скористатися цими послугами, необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

Послуга доступна українцям, які мають довідку ВПО у застосунку «Дія».

Як змінити адресу реєстрації ВПО в «Дії»:

натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку,

оберіть «Змінити адресу фактичного проживання»,

перегляньте опис послуги й натисніть «Почати»,

вкажіть адресу свого поточного місця перебування,

підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації (необхідно фізично перебувати на місці розташування свого тимчасового прихистку),

надішліть заяву на розгляд.

Як знятися з обліку ВПО в «Дії»:

натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку,

оберіть «Скасувати статус ВПО»,

перегляньте опис послуги й натисніть «Почати»,

надішліть заяву на розгляд.

Заява має бути опрацьована протягом 15 хвилин, ви отримаєте сповіщення про її опрацювання.

Додамо, у застосунку «Дія» також можна отримати довідку ВПО й оформити соціальні виплати.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» оновили COVID-сертифікати. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.