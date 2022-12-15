У “Дії” з’явилися нові послуги для переселенців

У застосунку «Дія» внутрішні переселенці можуть змінити місце реєстрації та скасувати статус ВПО.
Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Раніше, щоб скористатися цими послугами, необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.
Послуга доступна українцям, які мають довідку ВПО у застосунку «Дія».
Як змінити адресу реєстрації ВПО в «Дії»:
- натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку,
- оберіть «Змінити адресу фактичного проживання»,
- перегляньте опис послуги й натисніть «Почати»,
- вкажіть адресу свого поточного місця перебування,
- підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації (необхідно фізично перебувати на місці розташування свого тимчасового прихистку),
- надішліть заяву на розгляд.
Як знятися з обліку ВПО в «Дії»:
- натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку,
- оберіть «Скасувати статус ВПО»,
- перегляньте опис послуги й натисніть «Почати»,
- надішліть заяву на розгляд.
Заява має бути опрацьована протягом 15 хвилин, ви отримаєте сповіщення про її опрацювання.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» оновили COVID-сертифікати. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.