У "Дії" можна згенерувати сертифікат про четверту дозу COVID-вакцини

Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

У застосунку «Дія» оновили COVID-сертифікати. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.

Про це повідомив у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб оновити сертифікат треба зайти у застосунок, натиснути «послуги», вибрати «COVID-сертифікати» та клацніть «отримати». Через декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", - написав Федоров.

Нагадаємо, що у Китаї відключають застосунок, який стежив за переміщенням громадян. Цим рішенням КНР пом’якшує обмежувальні заходи через коронавірус.

Також країни "Великої двадцятки" (G20) оголосили про створення фонду боротьби з пандемією коронавіруса на суму в 1,4 млрд доларів.