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Українські лікарні отримають майже 500 ноутбуків та 120 принтерів

Це відбудеться в межах компʼютеризації медзакладів України.

Українські лікарні отримають майже 500 ноутбуків та 120 принтерів
Фото: МОЗ

Для забезпечення роботи, а також внесення даних до електронної системи здоров’я медичні заклади по всій Україні отримають 485 ноутбуків та оптичних мишок до них і 120 багатофункціональних пристроїв. Техніку закуплено коштами спільного зі Світовим банком проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ). 

«Як відомо, задовго до війни ми розпочали процес депаперизації медицини. На сьогодні медичні записи про пацієнтів вносяться до електронної системи охорони здоровʼя», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За її словами, для цього українські медики повинні не тільки володіти цифровими навичками, а й мати відповідне технічне забезпечення, що робить їхню роботу ефективнішою, а також допомагає взаємодіяти з пацієнтами в онлайн-режимі.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я України отримало від міжнародних партнерів більше 200 палет гуманітарної допомоги. Серед допомоги - вакцина проти грипу, дозиметри, засоби індивідуального захисту.

Раніше Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від Республіки Сербія.

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