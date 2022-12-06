Через неправильну експлуатацію генератора мешканка Київщини потрапила у лікарню, - ДСНС

Минулої ночі у с. Білогородка Київської області 18-річна дівчина отруїлася чадним газом. Це сталось через неправильну експлуатацію бензинового генератора.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Рятувальники передали потерпілу дівчину медикам, зараз вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.
В ДСНС нагадали основні правила використання генераторів:
- Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.
- Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
- Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).
Нагадаємо, станом на 6 грудня через російські обстріли близько половини Київської області залишаються без електропостачання. Тривають екстрені вимкнення.