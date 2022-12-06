Через неправильну експлуатацію генератора мешканка Київщини потрапила у лікарню, - ДСНС

Минулої ночі у с. Білогородка Київської області 18-річна дівчина отруїлася чадним газом. Це сталось через неправильну експлуатацію бензинового генератора.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники передали потерпілу дівчину медикам, зараз вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

В ДСНС нагадали основні правила використання генераторів:

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.

Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).

Нагадаємо, станом на 6 грудня через російські обстріли близько половини Київської області залишаються без електропостачання. Тривають екстрені вимкнення.