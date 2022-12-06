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Через неправильну експлуатацію генератора мешканка Київщини потрапила у лікарню, - ДСНС

В ДСНС закликають дотримуватись основних правил використання генераторів.

Через неправильну експлуатацію генератора мешканка Київщини потрапила у лікарню, - ДСНС
Фото: Олександр Міщенко

Минулої ночі у с. Білогородка Київської області 18-річна дівчина отруїлася чадним газом. Це сталось через неправильну експлуатацію бензинового генератора. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС. 

Рятувальники передали потерпілу дівчину медикам, зараз вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні. 

В ДСНС нагадали основні правила використання генераторів:  

  • Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.  
  • Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути. 
  • Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).

Нагадаємо, станом на 6 грудня через російські обстріли близько половини Київської області залишаються без електропостачання. Тривають екстрені вимкнення.

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