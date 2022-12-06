Керуючі компанії сотень київських будинків, приєднаних до критичної інфраструктури, готові самостійно вимикати світло

В Києві тривають екстрені відключення електроенергії, але електропостачальники сподіваються швидко повернутись до стабілізаційних графіків.

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад“, - написав він.

Коваленко зазначив, що наразі йде активна робота із ОСББ та ЖЕК тих житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

“Уже по 474 будинкам є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо - тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення”, - наголосив голова YASNO.

Сергій Коваленко також розповів, що зараз найбільш ефективним шляхом для зв’язку із енергетиками є соціальні мережі.

“Звернутися через чат швидше, тому що контакт-центр має доступ до тої ж інформації, що і ви. Тому йому треба пройти щонайменше такий самий шлях або й запитати додаткову інформацію”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.