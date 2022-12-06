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Керуючі компанії сотень київських будинків, приєднаних до критичної інфраструктури, готові самостійно вимикати світло

Остання атака росіян відкинула енергетиків на тиждень назад.

Керуючі компанії сотень київських будинків, приєднаних до критичної інфраструктури, готові самостійно вимикати світло
Фото: EPA/UPG

В Києві тривають екстрені відключення електроенергії, але електропостачальники сподіваються швидко повернутись до стабілізаційних графіків.

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад“, - написав він.

Коваленко зазначив, що наразі йде активна робота із ОСББ та ЖЕК тих житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури. 

“Уже по 474 будинкам є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо - тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення”, - наголосив голова YASNO.

Сергій Коваленко також розповів, що зараз найбільш ефективним шляхом для зв’язку із енергетиками є соціальні мережі. 

“Звернутися через чат швидше, тому що контакт-центр має доступ до тої ж інформації, що і ви. Тому йому треба пройти щонайменше такий самий шлях або й запитати додаткову інформацію”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.

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