Електропостачання у Херсоні відновлено на 88%, - Янушевич

Енергетики Херсонської області продовжують відновлювати електропостачання у регіоні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що у Херсоні електропостачання відновлено на 88%. Зокрема, у центральній частині міста світло мають ще близько 500 абонентів.
У Білозірці електропостачання відновлено на 89%, зі світлом зараз знаходяться 3 474 абоненти.
Також у Чорнобаївці електропостачання відновлено на 48%, зі світлом наразі 1 626 абонентів.
Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і розташовані поряд житлові будинки.