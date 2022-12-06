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Електропостачання у Херсоні відновлено на 88%, - Янушевич

Електроенергію також повертають у Білозірці та Чорнобаївці.

Електропостачання у Херсоні відновлено на 88%, - Янушевич
Фото: energy.mk.ua

Енергетики Херсонської області продовжують відновлювати електропостачання у регіоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що у Херсоні електропостачання відновлено на 88%. Зокрема, у центральній частині міста світло мають ще близько 500 абонентів. 

У Білозірці електропостачання відновлено на 89%, зі світлом зараз знаходяться 3 474 абоненти.

Також у Чорнобаївці електропостачання відновлено на 48%, зі світлом наразі 1 626 абонентів. 

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли будівлю Херсонського водоканалу і розташовані поряд житлові будинки.

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