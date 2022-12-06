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Перед судом постане розвідувальник позицій "Himars" на Донеччині, - ОГП

Обвинувачений разом зі спільником передавав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сприяв пошкодженню критичної інфраструктури.

Перед судом постане розвідувальник позицій "Himars" на Донеччині, - ОГП
Фото: 5.ua

Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який передавав інформацію представникам так званого силового крила "ДНР".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, що обвинувачений разом зі спільником передавав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню "Himars" та іншої техніки на території області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він повідомив окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Внаслідок чого у місті була відсутня вода.

Обвинувальний акт скеровано до суду за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Матеріали щодо його спільника виділені в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше до п'яти років за ґратами було засуджено мешканця м. Дніпра, який зливав ворогу дані про переміщення ЗСУ. Він передавав ворогу відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщеннями ЗСУ та військової техніки.

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