У Києві та області діють екстрені відключення світла

Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.

У Києві та Київській області у середу, 7 грудня, запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що через чергову масовану атаку Росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.

У ДТЕК закликають набратися терпіння і зберігати спокій та запевняють: "Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується".

Нагадаємо, ворожий ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти системи електропередачі.

Масовані атаки Росії на українську енергосистему тривають із 10 жовтня. Через пошкодження об'єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла.