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7 грудня в Україні всюди, крім східних областей, сніг

У західних, центральних та південних областях з дощем.

7 грудня в Україні всюди, крім східних областей, сніг

У середу, 7 грудня в Україні буде хмарно, у східних областях – мінлива хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень усюди, крім східної частини, невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем.

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла.

Температура у Київській області від 3° морозу до 1° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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