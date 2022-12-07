Громадські організації Люблінського трикутника представили у Брюсселі звіт про пропаганду РФ

Йдеться про організації Литви, Польщі та Україні.

Громадські організації країн Люблінського трикутника представили в Брюсселі спільний звіт про російську дезінформацію та пропаганду

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Йдеться про організації Литви, Польщі та України – Ініціативу громадянської стійкості (CRI), Інститут Костюшко та Детектор Медіа.

ГО представили під час Форуму ЄС-Україна з протидії дезінформації комплексний спільний звіт, у якому висвітлюються виклики, пов’язані з російською дезінформаційною та пропагандистською діяльністю в країнах Люблінського трикутника.

Йдеться, зокрема, про накачування громадян негативними повідомленнями, аби викликати у них песимізм щодо можливості розбудови кращого майбутнього і підрив довіри всередині груп країн і між групами. А також – дискредитацію міжнародної співпраці та солідарності.

Російська пропаганда та дезінформація, спрямовані проти країн Люблінського трикутника, мають багато спільного. Стійкість до проявів пропаганди в усіх трьох країнах також базується на спільних принципах.

По-перше, існує чітке розуміння того, що російська зловмисна інформаційна діяльність загрожує національній безпеці. “Розуміння, визначення та усунення загрози працюють у якості першого рівня захисту від російської пропаганди. Ба більше, притягнення до відповідальності осіб, які розповсюджують пропаганду та фейки, надсилає чіткий сигнал про те, що ніхто не має права використовувати свободу слова, розпалювати ненависть, закликати до насильства або поширювати риторику геноциду”, – йдеться у повідомленні.

По-друге, експерти відзначають багатовимірний підхід в питанні боротьби з російською пропагандою та дезінформацією серед країн Люблінського трикутника.

По-третє, робиться наголос на багатосторонній співпраці. У країнах Люблінського трикутника існує відмінна співпраця як між урядами, так і бізнесом, ЗМІ та громадянським суспільством.

По-четверте, необхідно розробити вимірювальні показники для здійснення оцінки впливу конкретних пропагандистських повідомлень на ухвалення рішень громадянами.

У звіті представлено низку рекомендацій, адресованих усім зацікавленим сторонам, міжнародним організаціям і донорам, представникам громадянського суспільства та ЗМІ.