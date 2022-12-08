Внаслідок атаки росіянами Житомирщини пошкоджено об’єкт інфраструктури, - прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни внаслідок атаки російськими окупантами Житомирської області в ніч на 7 грудня.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

В ніч на 7 грудня, близько 2:00, збройні сили РФ атакували безпілотним літальним апаратом цивільну інфраструктуру у Коростенському районі Житомирської області. БпЛА було знищено засобами ППО.

“Унаслідок атаки російських окупантів пошкоджено об’єкт інфраструктури, розташований поблизу села”, - зазначили в прокуратурі.

На місці події слідчо-оперативна група вилучила уламки безпілотного літального апарату з написом “Герань”.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня російська армія масовано атакувала Україну безпілотниками. Це перший такий обстріл за тритижневий період. Захисники збили 14 "шахідів" і три апарати інших типів.