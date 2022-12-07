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Повітряні сили ЗСУ вночі збили 14 дронів-камікадзе "Shahed"

Крім того, протиповітряною обороною збито один "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники.

Повітряні сили ЗСУ вночі збили 14 дронів-камікадзе "Shahed"
Ілюстративне фото
Фото: mil.in.ua

У ніч з 6 на 7 грудня, після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку. Підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищено 11 «шахедів», ще три дрони на східному напрямку збиває ППО Сухопутних військ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протиповітряною обороною збито один БпЛА "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня (тип уточнюється).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також - чотири удари по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.

Нагадаємо, раніше помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін розповів, що Росія майже перестала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, оскільки вони не пристосовані до використання в умовах холодної погоди.

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