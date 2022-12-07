Росіяни вночі намагалися атакувати "шахідом" Житомирську область

Цієї ночі Росія намагалася атакувати Житомирську область безпілотником Shahed. Спроба була невдалою – ворожий обʼєкт збили сили оборони.
Про це в Телеграм повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу «Shahed».Силами ППО на півночі області безпілотник було збито. Дякуємо бійцям протиповітряної оборони! Слава ЗСУ!" – написав він.
Нагадаємо, беспілотники Shahed-136 Росія закупила в Ірану. Вона маркує їх як "гєрань". Цієї ночі після певної перерви окупанти повернулися до масованого застосування цих ударних апаратів. За даними Генштабу, за вчора ППО України збила 14 таких обʼєктів.