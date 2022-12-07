"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі намагалися атакувати "шахідом" Житомирську область

ППО збила ворожий обʼєкт. 

Цієї ночі Росія намагалася атакувати Житомирську область безпілотником Shahed. Спроба була невдалою – ворожий обʼєкт збили сили оборони.

Про це в Телеграм повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Фото: Віталій Бунечко

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу «Shahed».Силами ППО на півночі області безпілотник було збито. Дякуємо бійцям протиповітряної оборони! Слава ЗСУ!" – написав він. 

Нагадаємо, беспілотники Shahed-136 Росія закупила в Ірану. Вона маркує їх як "гєрань". Цієї ночі після певної перерви окупанти повернулися до масованого застосування цих ударних апаратів. За даними Генштабу, за вчора ППО України збила 14 таких обʼєктів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також