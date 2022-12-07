Росіяни вночі намагалися атакувати "шахідом" Житомирську область

Цієї ночі Росія намагалася атакувати Житомирську область безпілотником Shahed. Спроба була невдалою – ворожий обʼєкт збили сили оборони.

Про це в Телеграм повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Фото: Віталій Бунечко

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу «Shahed».Силами ППО на півночі області безпілотник було збито. Дякуємо бійцям протиповітряної оборони! Слава ЗСУ!" – написав він.

Нагадаємо, беспілотники Shahed-136 Росія закупила в Ірану. Вона маркує їх як "гєрань". Цієї ночі після певної перерви окупанти повернулися до масованого застосування цих ударних апаратів. За даними Генштабу, за вчора ППО України збила 14 таких обʼєктів.