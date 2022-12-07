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США не заважають Україні розвивати власний потенціал для завдання ударів на великій відстані, – Остін

"Ні, ми цим абсолютно не займаємося".

США не заважають Україні розвивати власний потенціал для завдання ударів на великій відстані, – Остін
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки не заважають Україні розвивати власний потенціал зброї для завдання ударів на великій відстані.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін, пише Укрінформ.

“Чи США працюють над тим, щоби завадити Україні розвивати свій власний ударний потенціал на великій відстані? Коротка відповідь – ні, ми цим абсолютно не займаємося”, – зауважив глава Пентагону.

Він підкреслив, що Сполучені Штати вже витратили понад $19 мільярдів лише на оборонну підтримку України.

“Крім того, ми регулярно залучаємо союзників і партнерів, щоби вони також забезпечували допомогу у сфері безпеки”, – додав Остін.

У цьому контексті він нагадав про роботу Контактної групи з питань оборони України у так званому форматі “Рамштайн”, яка збирається щомісяця.

“І коли я там зустрічаюся з нашими колегами, мене надихає рівень їхньої відданості та рішучості”, – зауважив очільник Пентагона.

Нагадаємо, у російському місті Курськ в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею

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