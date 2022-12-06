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Влада Дніпра прийняла рішення перенести низку пам’ятників на територію міського КП

Демонтаж пам'ятників розпочнеться найближчими днями.

Влада Дніпра прийняла рішення перенести низку пам’ятників на територію міського КП

Сьогодні, 6 грудня, виконком міськради Дніпра ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію КП “Зооконтроль”. 

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов

Він зазначив, що міська влада неодноразово зверталася до Мінкультури з проханням “визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та країною-агресоркою”.

Втім, за майже 10 місяців війни офіційного роз'яснення від Мінкультури мерія Дніпра не отримала. 

Філатов наголосив, що очікує відкриття після війни “чергових кримінальних справ” за “самоуправство та знесення пам'яток “культурної спадщини”. 

Мер Дніпра пообіцяв, що демонтаж пам'ятників розпочнеться найближчими днями. 

Нагадаємо, 1 грудня в Ізмаїлі Одеської області розпочалися роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову. Перед тим депутати Ізмаїльської міськради Одеської області вирішили перенести пам’ятник російському полководцю Суворову на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства.

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