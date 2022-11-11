Ізмаїльський пам’ятник Суворову перенесуть на територію водопровідно-каналізаційного господарства

Депутати Ізмаїльської міськради Одеської області вирішили перенести пам’ятник російському полководцю Суворову на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оргвідділ міськради Ізмаїла.
Зазначається, що туди ж в 2016 році перенесли з центру міста скульптуру Леніна.
За тимчасове зберігання пам’ятника Суворову на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства проголосували 29 із 39 депутатів міськради.
Найближчим часом Управління культури і туризму міськради та муніципальні служби мають забезпечити переміщення пам'ятника з публічного простору.
Нагадаємо, раніше міськрада Ізмаїлу на Одещині ухвалила рішення про перенесення пам’ятника російському полководцю Суворову. Перед тим Кабмін надав дозвіл на прибрання монумента з міського суспільного простору.