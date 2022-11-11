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Ізмаїльський пам’ятник Суворову перенесуть на територію водопровідно-каналізаційного господарства

Пам’ятник буде там зберігатись тимчасово.

Ізмаїльський пам’ятник Суворову перенесуть на територію водопровідно-каналізаційного господарства
Фото: Укрінформ

Депутати Ізмаїльської міськради Одеської області вирішили перенести пам’ятник російському полководцю Суворову на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оргвідділ міськради Ізмаїла.

Зазначається, що туди ж в 2016 році перенесли з центру міста скульптуру Леніна.

За тимчасове зберігання пам’ятника Суворову на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства проголосували 29 із 39 депутатів міськради.

Найближчим часом Управління культури і туризму міськради та муніципальні служби мають забезпечити переміщення пам'ятника з публічного простору.

Нагадаємо, раніше міськрада Ізмаїлу на Одещині ухвалила рішення про перенесення пам’ятника російському полководцю Суворову. Перед тим Кабмін надав дозвіл на прибрання монумента з міського суспільного простору.

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