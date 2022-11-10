Стали відомі номінанти Шевченківської премії-2023

На неї претендуватимуть 44 твори у 7 номінаціях.

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список кандидатур на здобуття премії у 2023 році.

У 7 номінаціях (література, літературознавство та мистецтвознавство, публіцистика й журналістика, музика, візуальні мистецтва, кіно, театр) змагатимуться наступні 44 твори:

ЛІТЕРАТУРА

1. Авербух Олександр Михайлович

Книга поезій "Жидівський король".

Представлено Журналом "Ukrainian Literature: A Journal of Translation" (Канада).

2. Герасименко Олександр Олександрович

Роман "Країна в смартфоні".

Представлено Державним підприємством "Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро".

3. Дереш Любомир Андрійович

Роман "Там, де вітер".

Представлено ТОВ "Видавництво Анетти Антоненко".

4. Калитко Катерина Олександрівна

Книга поезій "Орден мовчальниць".

Представлено Громадською організацією "Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу".

5. Клічак Василь Йосипович

Книга поезій "Сорочка Геракла".

Представлено Київським обласним об'єднанням "Просвіта" імені Тараса Шевченка.

6. Лазарук Мирослав Ярославович

Книга поезій "Тилинка й литаври".

Представлено Кіровоградським обласним відділенням Асоціації українських письменників.

7. Мартинюк Сергій Якович

Книга "Пишаюсь, що я - Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують".

Представлено Всеукраїнським товариством "Знання" України.

8. Мойсишин Василь Михайлович

Книга поезій "Матерія".

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

9. М'ятович Валерій Павлович

Книга "Нехай святиться ім'я Твоє...".

Представлено Національною спілкою журналістів України.

10. Олійник Володимир Григорович

Книги поезій "Нескорений народ", "Сонцемить".

Представлено Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва.

11. Павленко Микола Григорович

Роман-дилогія "Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого" та повість "Дві зустрічі, дві долі".

Представлено Національним музеєм літератури України.

12. Праск Святослав Богданович

Роман "Сотенний Лис".

Представлено Громадською організацією "Народна творчість".

13. Ремньов Микола Омелянович

Романи "Таврований", "Зачистка".

Представлено Приватною фірмою "Видавництво "Університетська книга".

14. Слоньовська Ольга Володимирівна

Роман-експеримент "Тетраедр".

Представлено Всеукраїнським товариством "Просвіта" імені Тараса Шевченка.

15. Стольников Владислав Феліксович

Книга поезій "Ужинок серпневого надвечір'я".

Представлено Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва.

16. Таран Людмила Василівна

Книга прози "Айвенко, або Чоловіки - це...".

Представлено ТОВ "Видавництво Старого Лева".

17. Тімченко (Тимченко) Віктор Петрович

Книги поезій "Перед обрієм", "Світе мій білий".

Представлено Харківською обласною організацією Національної спілки письменників України.

18. Чередник Артем Олександрович (Артем Чех)

Роман "Хто ти такий?".

Представлено Громадською організацією "Культурний капітал".

19. Шкуліпа Анатолій Григорович

Книга поезій "Озноб".

Представлено Ніжинською міською централізованою бібліотечною системою.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

20. Жадько Віктор Олексійович

Книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля".

Представлено Музеєм "Кобзаря" Т.Г. Шевченка м. Черкаси.

21. Назаренко Михайло Йосипович

Книга "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах.

Представлено ТОВ "Видавництво "Лаурус".

22. Тарнашинська Людмила Броніславівна

Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Представлено Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

23. Аржевітін Станіслав Михайлович

Книга у 2 томах "Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України".

Представлено Національною спілкою краєзнавців України.

24. Бебик Валерій Михайлович (автор і ведучий), Устюжаніна Анастасія Вікторівна (режисерка проєкту), Суддя Віталій Іванович (редактор проєкту)

Публіцистичний мульти-медіа проєкт "ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ЕНЕЇДА".

Представлено Всеукраїнською громадською організацією "Співдружність працівників інформаційних видань України".

25. Дубчак Ольга Петрівна

Книги "Чути українською", "Бачити українською".

Представлено Членкинею Комітету Гундоровою Т.І.

26. Казарін Павло Володимирович

Книга "Дикий Захід Східної Європи".

Представлено ТОВ "Видавництво "Віват".

27. Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка)

Документальний серіал "Деокупація".

Представлено Громадською організацією "Українер".

28. Михайлюта Олександр Олександрович

Книга "Відсіч".

Представлено Приватним підприємством "Журналіст України".

29. Портніков Віталій Едуардович

Публіцистика 2017-2022 років.

Представлено Головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Макаровим Ю.В.

30. Романчук Олег Костянтинович

Книга "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу".

Представлено ТОВ "Універсум".

31. Чорна Світлана Феодосіївна

Книга "Українська Церква і московські міфи".

Представлено ТОВ "Видавництво "Прометей".

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

32. Бурмака Марія Вікторівна (композиторка, виконавиця)

Проект "Улюблені класики".

Представлено Громадською організацією "Perfect Art Group".

33. Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) - гурт "Хорея Козацька"

Аудіоальбом "Пісні Української революції".

Представлено Членом Комітету Войтенком В.М.

34. Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка)

Музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ".

Представлено Державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України".

35. Тищенко Олександр Васильович (композитор), Курач Юрій Володимирович (диригент)

Концертна програма "Зацвіла в долині червона калина".

Представлено Всеукраїнським товариством "Просвіта" імені Тараса Шевченка.

36. Шиптур Богдан Васильович (композитор)

Хорові твори "Молитва до Богородиці", "І мертвим, і живим...", "Світає, край неба палає", "Синам України", "Любіть Україну"; кантата "На крилах вічності".

Представлено Івано-Франківським фаховим музичним коледжем імені Дениса Січинського.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

37. Делієва Наталя Вікторівна (авторка), Костюк Валерій Вікторович (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія Олександрівна (режисерка)

Мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка".

Представлено Благодійною організацією "Перший благодійний театральний фонд".

38. Кравець Віталій Іванович (художник)

Серія робіт "Анатомія Безхребетних".

Представлено ТОВ "Дукат Арт".

КІНОМИСТЕЦТВО

39. Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка)

Повнометражний ігровий фільм "Клондайк".

Представлено Національною спілкою кінематографістів України.

40. Жураківська Олеся Вікторівна (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина Степанівна (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас Анатолійович (режисер-постановник), Куц Тетяна Федорівна та Горенштейн Вікторія Марківна (продюсерки).

Телевізійний серіал "МАМА".

Представлено ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ".

41. Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер)

Документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла".

Представлено Акціонерним товариством "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

42. Цілик Ірина Андріївна (режисерка)

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Представлено Членкинею Комітету Корнієнко І.І. (Ірина Славінська).

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

43. Гнатковський Олексій Іванович (режисер)

Комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Представлено Івано-Франківським національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.

44.Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф),Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах),Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори)

Вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Представлено Львівським академічним драматичним театром імені Лесі Українки.

Нагадаємо, Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року було присуджено: