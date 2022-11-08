Музика Тюдорів, Бетховен, Лятошинський: Національний будинок музики оголосив репертуар на листопад

Родзинками листопадової програми Національного будинку музики стануть концерти, присвячені добі бароко, Бетховену та Лятошинському. Про це повідомила пресслужба закладу.

Фото: Національний будинок музики

«Борис Лятошинський. Камерна музика» - 8 листопада, вівторок, 18:00 - Національна філармонія України

Солісти Національного будинку музики виконають два найвідоміші камерні твори культового українського композитора Бориса Лятошинського – Фортепіанне тріо №2 і Український квінтет.

Музична мова цих творів — яскраво-драматична, емоційно-напружена – спирається на українські народнопісенні інтонації та характерні звороти. Обидва твори Борис Лятошинский написав під час Другої світової війни (1942-1943), перебуваючи в евакуації.

Виконавці: Роман Лопатинський /фортепіано/, Назарій Пилатюк /скрипка/, Іван Кучер /віолончель/ зіграють Фортепіанне тріо №2, а Український квінтет прозвучить у виконанні Олега Дудниченка /скрипка/, Михайла Білича /скрипка/, Андрія Чопа /альт/, Арема Полуденного /віолончель/ та Андрія Васіна /фортепіано/.

Фото: Національний будинок музики

«Бетховен: віолончельні сонати» - 16 листопада, середа, 18:00 - Національна філармонія України

Піаніст Роман Лопатинський і віолончеліст Артем Полуденний відкриють амбітний цикл концертів, в якому виконають усі сонати для віолончелі і фортепіано Людвіга ван Бетховена.

Перші дві сонати, що прозвучать на концерті, віденський класик написав у 1796 році, перебуваючи у Берліні, де познайомився з Фрідріхом Вільгельмом II, затятим меломаном і віолончелістом. Сонати стали зразковими у цьому жанрі, адже чи не вперше в історії музики віолончель використовувалася не просто як інструмент, що супроводжує фортепіано, а як самостійний голос зі своїми яскравими характеристиками.

Фото: Національний будинок музики

«Королівське бароко» - 19 листопада, субота, 18:00 - Київський будинок вчених

У виконанні камерного ансамблю «Київ-Брасс прозвучить сюїта «Троянда без шипів», написана британським монархом Генріхом VII, в аранжуванні сучасного британського композитора Елгара Ховарта. Також у концерті звучатиме сюїта «Елизаветинські танці» — твір, присвячений дочці Генріха VIII, Єлизаветі I.

Фото: Національний будинок музики

«Stabat Mater Dolorosa. Ucraina // Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble» - 27 листопада, неділя, 15:00 - Андріївська церква

У програмі цього концерту - Перселл, Бах, Абос, Березовський, Бортнянський, українські псалми та канти.

Середньовічна секвенція Stabat Mater, що описує страждання Богородиці під час розп’яття Христа, була покладена в основу багатьох знакових для європейської музики творів. Виконавці поєднують під цим сакральним текстом українську та європейську музику, в якій звучить біль, розпач, та, попри все віра та надія в те, що жертва є не марною.

Фото: Національний будинок музики

«Моцарт, Барток: Квінтети» - 29 листопада, вівторок, 18:00 - Національна філармонія

Солісти Національного будинку музики Юрій Немировський, Андрій Павлов, Максим Грінченко, Ігор Завгородній та Артем Полуденний представлять єдиний завершений квінтет Вольфганга Амадея Моцарта для кларнета — один із найперших і найвідоміших творів, написаних спеціально для цього інструменту, а також квінтет Бели Бартока — видатного угорського композитора ХХ століття.

Твір, написаний у традиціях пишного постромантизму, демонструє яскраву угорську ідентичність з її характерними інтонаціями, строкатими гармоніями та гострими ритмами.

Повну програму листопадових концертів можна знайти на сторінці Національного будинку музики.

Нагадаємо, Метрополітен-опера вперше замовить оперу сучасному українському композитору. Держагентство України з питань мистецтв відкрило open call для композиторів на участь у конкурсі.