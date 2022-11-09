Фотоярмарок Paris Photo покаже три покоління Харківської школи фотографії

Найважливіший фотографічний ярмарок в Європі Paris Photo цьогоріч представить авторів трьох поколінь Харківської школи фотографії. Про це повідомила пресслужба Музею Харківської школи фотографії (MOKSOP).

Харківських фотографів представлятиме стенд галереї Alexandra De Viveiros, яка минулого року показала на Paris Photo роботи харківської групи “Шило”, а в цьому році представила Харківську школу на міжнародному ярмарку Photo London.

В основній частині Paris Photo харківських фотографів вперше представлять в такому масштабі.

Фото: надано галереєю Alexandra De Viveiros Євгеній Павлов, з серії «Скрипка» (1972), срібно-желатиновий друк

Найстарше покоління буде представлено Євгенієм Павловим (учасником групи «Врємя», яка в 1970-х роках сформувала фундамент для розвитку неофіційної фотографії в місті) з серією "Скрипка" (1972). З робіт фотографів, які активно заявили про себе в 1980-х-1990-х роках, можна буде познайомитись з серіями "Анілінова меланхолія" (1980-ті-1990-ті роки) Віктора та Сергія Кочетових, "Коливання" (1993) Сергія Солонського, "Відьомський шабаш" (1988) та "Неправильна фотогарфія" (1986) Романа Пятковки. Свої проекти — "Завершену дисертацію" (2012) та фотографічну хроніку російської агресії (2022) — виставить група «Шило» (Сергій Лебединський та Владислав Краснощок), які у 2010-х роках дали імпульс новій хвилі розвитку Харківської школи фотографії.

Фото: надано галереєю Alexandra De Viveiros Сергій Лебединський, серія «Документація війни», 2022, літ-друк

Крім цього, галерея Suzanne Tarasieve Paris покаже на ярмарку серії найвідомішого представника Харківської школи фотографії Бориса Михайлова "Театр війни, другий акт" (2013) та "Чай, кава, капучино" (2000-2010). Паралельно, цієї осені в Парижі проходять ще три виставки Михайлова: Maison européenne de la photographie презентує масштабну експозицію «Journal ukrainien» (Український щоденник), галерея Suzanne Tarasieve виставляє серії "Історія хвороби" (1997-1998), та "Весілля" (2006), а в Pinault Collection можна побачити серію "Сутінки" (1993).

25-й ярмарок Paris Photo пройде 10-13 листопада 2022 у Гран-Пале-Ефемер та представить 181 галерею з 31 країни.

Нагадаємо, у Парижі проходить виставка фіналісток конкурсу молодих українських художників. Проєкт відбувається у рамках другого сезону «Української Весни».