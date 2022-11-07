Визначено суддів Нацвідбору на Євробачення 2023, - Суспільне

Цьогоріч до складу журі увійшли солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Джамала та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

Уранці 7-го листопада у додатку "Дія" завершилося голосування за склад суддів Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2023.

Про це повідомляє офіційна сторінка Євробачення в Україні від Суспільного в Instagram.

За результатами опитування, цьогоріч до складу журі увійшли солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Джамала та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

Перше й друге суддівське місце розподілилися між Тополею та Джамалою відповідно. Артисти набрали найбільшу кількість балів. А ось третє крісло Юлія Саніна виборола у Тіни Кароль, набравши на 0,01 відсоток більше голосів.

Нагадаємо, Євробачення-2023 з міркувань безпеки відбудеться у Великій Британії. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць.