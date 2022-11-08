Команда Довженко-Центру не пустила нову очільницю до приміщення

Колектив "Довженко-Центру" не пустив новопризначену керівницю Юлію Каждан до приміщення. Про це стало відомо з трансляції зустрічі, що відбулась біля входу до Центру.

Юлію Каждан супроводжував заступник голови Держкіно Максим Александров. Команда центру зустріла їх на сходах та вимагала оприлюднити стратегію нової очільниці щодо реорганізації Центру. "Поки ми не побачимо планів діяльності Юлії Каждан, ми чинитимемо спротив" - зауважила відсторонена директорка Центру Олена Гончарук.

Фото: скрін Юлія Каждан та Максим Александров на сходах Довженко-Центру

"Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, які займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджера саме в таких інституціях, то власне як саме ви бачите тут свою місію?" - запитала нову керівницю головна мистецтвознавиця Музею кіно Марина Скирда.

У відповідь Юлія Каждан зауважила, що, згідно з наказом Держкіно, вона має зробити фінансовий та юридичний аналіз установи, а термін її повноважень передбачений лише до 31 грудня 2022 року.

Вона також відповіла на питання щодо свого призначення: за її словами, посаду їй запропонувала перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук, з якою вона знайома з 2003 року. Співбесіду з нею провела голова Держкіно Марина Кудерчук. Водночас, Максим Александров зазначив, що не знає, за якими критеріями її обирали на посаду.

Нагадаємо, попередня діяльність Юлії Каждан не пов'язана зі сферою кіно. Вона надавала послуги з гіпнотерапії, очолювала кінологічний центр та фірми, які спеціалізуються на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. За інформацією "Слідство.Інфо",її фірми - фігуранти кримінальних проваджень.