Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
ГоловнаСуспільствоВійна

"Укренерго" скасувала вимкнення електроенергії в Одеській області

Можливі повторні відключення. 

"Укренерго" скасувала вимкнення електроенергії в Одеській області
На Салтівській електропідстанції відновлюють електропостачання.
Фото: EPA/UPG

НЕК "Укренерго" скасувала обмеження електропостачання, що були заплановані на 9 листопада в Одеській області. 

ДТЕК повертає світло мешканцям області. Про це повідомили в Телеграм Одеської міської ради.

"Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі повторні відключення, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, на сьогодні максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозував у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також