ДБР повідомило про підозру у держзраді двом працівникам природоохоронної сфери Запорізької області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді начальнику природоохоронного науково-дослідного відділення національного природного парку та головному державному інспектору відділу рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що начальник відділення нацпарку відразу після початку військової агресії РФ добровільно перейшов на бік ворога та почав виконувати вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що він працює у незаконно створеному органі рибної інспекції та бере участь у рейдах на воді за участю військових РФ.

Ще один фігурант – головний державний інспектор відділу рибоохоронного патруля також з власної волі почав підпорядковуватися і прислуговувати окупантам.

Фігурантам заочно повідомлено про підозри у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру військовій-зрадниці із Севастополя, яка з 2014 року служить окупантам.