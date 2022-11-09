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Уночі Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе, четверо поранених

У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство.

Уночі Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе, четверо поранених
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. В результаті четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він також зазначив, що п’ять баражуючих боєприпасів знищила ППО.

"Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі", – написав Резніченко.

Він також зазначив, що ворожий удар спричинив сильну пожежу – горіло на понад 3 тис. квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.

Фото: Дніпропетровська ОВА

По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській – будинки та лінія електропередачі.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини були пошкоджені багатоповерхівки, школи, підприємства і училище.

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