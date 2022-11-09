Російські війська вночі масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. В результаті четверо людей дістали поранення.
Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він також зазначив, що п’ять баражуючих боєприпасів знищила ППО.
"Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі", – написав Резніченко.
Він також зазначив, що ворожий удар спричинив сильну пожежу – горіло на понад 3 тис. квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.
По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській – будинки та лінія електропередачі.
Нагадаємо, раніше внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини були пошкоджені багатоповерхівки, школи, підприємства і училище.