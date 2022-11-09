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В Україні у середу буде без опадів

Уранці в більшості областей туман.

В Україні у середу буде без опадів
Фото: dyvys.info

У середу, 9 листопада, в Україні прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уранці в більшості областей буде туман.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вдень 10-15°.

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

Температура у Київській області вдень становитиме 10-15°; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 11-13°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму. 

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