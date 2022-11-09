Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022

Його метою є об’єднання людей навколо України в усьому світі.

У середу, 9 листопада відбудеться радіодиктант національної єдності–2022, повідомляє osvita.ua.

Початок диктанту об 11:00.

“Метою радіодиктанту є не перевірка грамотності учасників всеукраїнського флешмобу, а об’єднання людей навколо України в усьому світі”, – йдеться у повідомленні.

Аби написати радіодиктант необхідно увімкнути одну з платформ:

Українське Радіо або Радіо Культура,

Телеканал Суспільне Культура,

діджитал-платформи Суспільного: фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини,

додатки suspilne.radio або Дія.

Авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, його читатиме народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Текст диктанту оприлюднять 10 листопада. Аби ваш диктант перевірили фахівці, необхідно надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу [email protected] або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Організатори закликають робити фото та відео того, як ви пишете диктант чи готуєтеся до нього, та публікувати в соціальних мережах із гештегом #радіодиктант2022.