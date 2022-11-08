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До п’ятниці в Україні буде без істотних опадів

Вдень 7-13°.

До п’ятниці в Україні буде без істотних опадів
Фото: informator.ua

У наступні три доби в Україні буде без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі та вранці 9 листопада в західних та південних областях, 10 листопада в Україні місцями туман.

Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-13°, у середу на Прикарпатті та Одещині до 16°; завтра у східних, більшості центральних та південних областей.

10-11 листопада на південному сході країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-10° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років

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