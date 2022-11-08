Росіяни вивели в Чорне море корабель з “калібрами”, – Братчук

Ввечері 7 листопада росіяни вивели в Чорне море корабель з “калібрами”
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“На вечір у нас з'явився надводний корабель з "калібрами", 8 ракет готові до застосування”, – сказав він.
Речник обласної військової адміністрації додав, що протягом ночі інформація може змінитися.
Братчук підкреслив, що ворог змінює своє угрупування, але сьогодні воно на порядок менше, ніж тиждень-два тому.
“Проте загроза ракетних ударів залишається”, – зазначив Братчук.
Нагадаємо, 6 листопада у Чорному морі чергували сім кораблів РФ, але без "Калібрів". У Середземному морі перебували 10 ворожих кораблів.