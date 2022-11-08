Росіяни вивели в Чорне море корабель з “калібрами”, – Братчук

Ввечері 7 листопада росіяни вивели в Чорне море корабель з “калібрами”

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“На вечір у нас з'явився надводний корабель з "калібрами", 8 ракет готові до застосування”, – сказав він.

Речник обласної військової адміністрації додав, що протягом ночі інформація може змінитися.

Братчук підкреслив, що ворог змінює своє угрупування, але сьогодні воно на порядок менше, ніж тиждень-два тому.

“Проте загроза ракетних ударів залишається”, – зазначив Братчук.

Нагадаємо, 6 листопада у Чорному морі чергували сім кораблів РФ, але без "Калібрів". У Середземному морі перебували 10 ворожих кораблів.