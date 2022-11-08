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В Україні заборонили рибалити у зимувальних ямах

Ця заборона є щорічною.

В Україні заборонили рибалити у зимувальних ямах
Фото: ДСНС

У водоймах України з 1 листопада встановлено заборону на вилов риби у зимувальних ямах. 

Про це заступник Міністра агрополітики та продовольства України Віталій Головня розповів в ефірі телеканалу “Перший”, повідомила пресслужба Мінагро.

“Як і кожного року, промислові рибалки були готові до закриття вилову в зимувальних ямах. Ця заборона є щорічною, вона відбувається в превентивних заходах, аби не допустити виснаження живих природних ресурсів”, – розповів Головня.

Відтак зараз буде в цілому акцент на імпортну рибу, на вартість якої впливає курс. 

“Десь на такому рівні ціни протримаються до весни, а навесні вони значно впадуть, оскільки на ринок вийде українська риба та продукція з неї”, – додав заступник міністра.

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