В Україні заборонили рибалити у зимувальних ямах

У водоймах України з 1 листопада встановлено заборону на вилов риби у зимувальних ямах.
Про це заступник Міністра агрополітики та продовольства України Віталій Головня розповів в ефірі телеканалу “Перший”, повідомила пресслужба Мінагро.
“Як і кожного року, промислові рибалки були готові до закриття вилову в зимувальних ямах. Ця заборона є щорічною, вона відбувається в превентивних заходах, аби не допустити виснаження живих природних ресурсів”, – розповів Головня.
Відтак зараз буде в цілому акцент на імпортну рибу, на вартість якої впливає курс.