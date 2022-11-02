Україна заборонила імпорт деяких видів продукції з етикетками “Коньяк”

На територію України забороняється ввезення продукції, котра походить з третіх країн та не відповідає технічним умовам виробництва Коньяку.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“З 1 листопада ц.р. припиняється імпорт до України іноземної продукції з етикетками “Cognac”/”Коньяк”, що не відповідає технічним умовам для цього найменування, відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що вступила в дію 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень (“ГЗ”), серед яких “Коньяк”, в Україні.

Найменування “Cognac” було включене до митного реєстру, що є обов’язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ “Cognac” на території України, 24 січня 2022 року.

Аби імпортери змогли змінити етикетки на своїй продукції, що не відповідає цьому ГЗ, було встановлено перехідний період. Його було продовжено до 31 жовтня 2022 року.

Починаючи з 1 листопада 2022 року, корпорація “Укрвинпром” спільно з Національним міжпрофесійним бюро Коньяку є відповідальними за захист ГЗ “Cognac” на території країни і за кордоном.

Нагадаємо, Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Мінкультури і інформполітики України вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.