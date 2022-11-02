Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Американські військові почали перевіряти в Україні облік зброї, наданої західними країнами
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
Франко-німецький союз на межі розлучення
Франко-німецький союз на межі розлучення
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
ГоловнаГастрономія

Україна заборонила імпорт деяких видів продукції з етикетками “Коньяк”

Обмеження набрали чинності 1 листопада.

Україна заборонила імпорт деяких видів продукції з етикетками “Коньяк”
Фото: Пресслужба Мінагрополітики

На територію України забороняється ввезення продукції, котра походить з третіх країн та не відповідає технічним умовам виробництва Коньяку.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“З 1 листопада ц.р. припиняється імпорт до України іноземної продукції з етикетками “Cognac”/”Коньяк”, що не відповідає технічним умовам для цього найменування, відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що вступила в дію 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень (“ГЗ”), серед яких “Коньяк”, в Україні.

Найменування “Cognac” було включене до митного реєстру, що є обов’язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ “Cognac” на території України, 24 січня 2022 року.

Аби імпортери змогли змінити етикетки на своїй продукції, що не відповідає цьому ГЗ, було встановлено перехідний період. Його було продовжено до 31 жовтня 2022 року.

Починаючи з 1 листопада 2022 року, корпорація “Укрвинпром” спільно з Національним міжпрофесійним бюро Коньяку є відповідальними за захист ГЗ “Cognac” на території країни і за кордоном. 

Нагадаємо, Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Мінкультури і інформполітики України вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також