Російські окупанти готують Євпаторію до “складної зими”

З листопада в Євпаторії виникли перебої з централізованим водопостачанням.

Окупанти масово перевіряють підвали багатоквартирних будинків у Євпаторії, яких налічується у місті понад 700, щодо перспектив їх використання як укриттів та бомбосховищ.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

“При цьому загарбниками традиційно застосовується нехитра пропаганда, про те, що нібито це проводиться “під чуйним контролем” колаборантів від злочинної “Єдиної Росії”, включаючи фейкового “заступника голови міськради” В’ячеслава Степанова, але при цьому, природно – “на громадських засадах”, тобто за рахунок власників житла”, - йдеться у повідомленні.

Також окупанти у листопаді “вчення з цивільної оборони”, в рамках яких перевірили готовність пунктів тимчасового розміщення та обігріву для населення.

Умовірно, окупанти планують використовувати Євпаторію в зимовий період як ключовий хаб для подальшої злочинної примусової “евакуації” з Херсонської області населення, а також для розміщення “резервів” військ агресора.

Зазначається, що з листопада в Євпаторії виникли перебої з централізованим водопостачанням, а також значно рідше стали ходити трамваї як основний “соціальний” вид транспорту місцевих жителів.

Як раніше повідомлялось, російські окупанти не збираються повертати на захоплені території Запорізької та Херсонської областей дітей, яких звідти вивезли ніби на оздоровлення.