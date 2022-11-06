У Чорному морі чергують сім кораблів РФ, але без "Калібрів"

У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

Станом на 6 листопада:

в Чорному морі знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв ракет "Калібр";

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;

в Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 76 ракет.

Нагадаємо, що 3 листопада корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховувало сім кораблів. Серед них були один великий десантний корабель та один надводний ракетоносій із вісьмома “Калібрами” на борту.