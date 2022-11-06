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Коли Росія покине землі, на які вона вторглася, - Верещук про переговори з РФ

Вона нагадала, що Росія хоче знищити Україну.

Коли Росія покине землі, на які вона вторглася, - Верещук про переговори з РФ
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. 

Про це віце-прем'єр Ірина Верещук заявила в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

"Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася", - сказала вона.

Також Верещук виключила будь-які територіальні поступки України, про які говорять деякі західні політики, про так званий "мир" в обмін на Донбас і Крим.

"Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що у РНБО заявили, що російська пропаганда активно просуває тему переговорів.

Нещодавно президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало заявив, що Путін просив його передати меседж главі української держави Володимиру Зеленському. За його словами, президент РФ висловив готовність до переговорів.

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