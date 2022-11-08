Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний

Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами.
Про це у Телеграмі написав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
“214 Окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Ворог встиг відрапортувати про його “знищення”. Але підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання”, – сказав він.
“Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил”, – додав Залужний.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.