Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний

Ворог встиг відрапортувати про його “знищення”.

Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами.

Про це у Телеграмі написав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

“214 Окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Ворог встиг відрапортувати про його “знищення”. Але підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання”, – сказав він.

“Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил”, – додав Залужний.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.