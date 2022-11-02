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ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу, – Міноборони

Ворог намагається вийти на кордони Донецької області.

ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу, – Міноборони
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.

Про це Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону UArazom.

“Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили”, – поінформувала вона.

Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку. Цього тижня епіцентром є Бахмут і Соледар, де окупанти можуть провести десятки атак за добу.

 

“Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України”, – розповіда Маляр.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

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