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Голова МЗС Іспанії відвідав Макарів на Київщині

Олексій Кулеба подякував Іспанії “за чітку позицію та підтримку українців”.

Голова МЗС Іспанії відвідав Макарів на Київщині
Фото: Олексій Кулеба у Telegram

Голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес побував у Макарові Київської області.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Пан Альбарес особисто побачив руйнування, що завдала російська армія нашій Київщині. Також показав міністру дитячий садок “Теремок”, який окупанти розстріляли та знищили вщент. Це був єдиний інклюзивний садочок у громаді. Сьогодні цей заклад потребує капітального будівництва”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Олексій Кулеба у Telegram

Фото: Олексій Кулеба у Telegram

Він додав, що разом із міністром закордонних справ до України приїхала іспанська група криміналістів, яка допоможе документувати злочини, скоєні російською армією в Україні.

 

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва з візитом.

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