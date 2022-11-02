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Українські військові виконали на півдні близько 100 вогневих завдань про позиціях росіян

Втрати ворога дорозвідуються.

Українські військові виконали на півдні близько 100 вогневих завдань про позиціях росіян
Ілюстративне фото

На півдні підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали близько сотні вогневих завдань по позиціях і логістиці російських військових.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування “Південь”.

Згідно з повідомленням, обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Противник продовжує вести оборону й намагається утримувати зайняті рубежі.

Російські війська здійснюють повітряну розвідку безпілотниками-шпигунами в Бериславскому та Херсонському районах Херсонської області, а також у Баштанському й Миколаївському районах Миколаївської області.

У ніч на 2 листопада окупанти завдавали вогневого ураження по позиціях підрозділів Сил оборони України, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети й танки. Тилові райони ворог атакував також ударними дронами та ракетами повітряного базування.

Унаслідок нічних обстрілів Широківської громади Миколаївській області пошкоджень зазнали декілька приватних будинків. Виниклі через ворожі удари пожежі оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

 

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з дев’ятьох кораблів, серед яких – один великий десантний корабель та один ракетоносій із вісьмома “Калібрами” напоготові.

Нагадаємо, за минулу добу українська авіація завдала на півдні вісім ударів по скупченнях живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

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