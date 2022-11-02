​США планують у 2023 році передати Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

Пентагон оголосив про плани поставити Україні ці системи ще 24 серпня, проте угода поки що не схвалена.

Сполучені Штати Америки планують надати Україні в середині 2023 року системи Vampire, які можуть бути використані проти безпілотників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар представника Пентагону Пата Райдера Defense News.

"Що стосується Vampire, ми очікуємо на укладення контракту протягом наступних декількох місяців, і прямо зараз ми розраховуємо, що передання систем відбудеться в середині 2023 року", - сказав він.

Defense News нагадує, що 24 серпня Пентагон оголосив про плани поставити Україні ці системи, проте угода поки що не схвалена.

Vampire - це установка для запуску ракет із лазерним наведенням. Її можна легко закріпити на кузові цивільного вантажного автомобіля. Ракети можна використовувати проти наземних та повітряних цілей, зокрема - БПЛА.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що США надішлють Україні дві системи NASAM найближчими тижнями.