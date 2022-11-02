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У Великобританії тестують заходи реагування на випадок блекаутів, - ЗМІ

Програма Yarrow була розроблена ще в 2021 році для покращення стійкості енергосистеми країни.

У Великобританії тестують заходи реагування на випадок блекаутів, - ЗМІ
Фото: http://energomir.net

Уряд Великобританії тестує плани по боротьбі з відключеннями електроенергії, які можуть тривати до семи днів.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Днями була проведена низка навчань з урядовими відомствами і радами по всій країні.

Зазначається, що програма Yarrow була розроблена у 2021 році з метою покращення планування та підвищення стійкості у разі виникнення серйозних технічних збоїв у Національній енергосистемі - таких як пошкодження внаслідок повені, удару блискавки в підстанцію або нападу ворожої держави на підводні кабелі електропередачі.

Найгірший сценарій програми передбачає, що всі сектори - в тому числі транспорт, харчова промисловість, водопостачання, зв'язок і енергетика - опиняться під ударом на термін до тижня.

Всі приміщення без резервних генераторів будуть знеструмлені без попередження, при цьому 60% попиту на електроенергію задовольнятиметься в період з другого по сьомий день, коли будинки і підприємства матимуть "переривчастий доступ" до енергопостачання.

За цим сценарієм працюватимуть лише аналогові FM-радіостанції, і, ймовірно, транслюватимуться лише радіостанції BBC Radio 2 і 4.

Угода між енергетичним регулятором Ofgem і National Grid передбачає, що 100% попиту на електроенергію має бути відновлено через тиждень, і уряд очікує, що ця мета буде досягнута навіть у найгіршому випадку.

Програма Yarrow була розроблена ще до війни в Україні, але занепокоєння щодо енергопостачання зросло через погрози Росії припинити постачання енергоносіїв до Європи.

Нагадаємо, в жовтні Великобританія оголосила про відмову від російського скрапленого газу.

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